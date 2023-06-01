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instagram.com/almatyzoo Сегодня, 21:56
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Сегодня, 21:56
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Фото: instagram.com/almatyzoo

Белая медведица появилась в зоопарке Алматы

Белую медведицу привезли в зоопарк Алматы из Москвы, передаёт BaigeNews.kz.

Животное уже побыло на карантине, теперь с ним могут познакомиться посетители.

"Белая медведица по кличке Пурга 2017 года рождения приехала к нам из московского зоопарка. Прежде,чем получить медведицу, была проведена огромная работа по подготовке вольера, строительство бассейна и согласование с комиссией ЕАРАЗА, после одобрения которой, мы смогли получить эту медведицу", - сообщили в зоопарке.

Пурга живёт в огромном вольере с двумя уличными бассейнами. В её домике установлен мощный кондиционер и "холодный" пол.

В рационе медведицы мясо говядины и курятины, рыба - сельдь и горбуша, яблоки, груши, морковь, салат, мёд.

"Пурга, не смотря на кличку, очень ласковая и дружелюбная. Как раз в дни летних каникул многие посетители, а особенно дети могут познакомиться с ней поближе", - сообщили в зоопарке.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматинский зоопарк (@almatyzoo)

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Сегодня, 21:56
217
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