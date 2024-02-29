Бектенов поручил пересмотреть политику "Байтерека" по поддержке отечественных производителей

Заседание совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" состоялось в Астане под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

На заседании представлена информация о выполнении требований Инвестиционной политики за 2023 год. Дочерние организации холдинга поддержали предприятия несырьевых отраслей экономики на общую сумму 2,8 трлн тенге, что на 45% больше, чем в предыдущем году.

Поддержано более 71 тысячи компаний и организаций, не относящихся к субъектам квазигосударственного сектора, на сумму 2,5 трлн тенге. Общий объём финансирования в сфере АПК за 2023 год составил 665,2 млрд тенге. Благодаря мерам поддержки холдинга создано более 6 тысяч новых рабочих мест, выпущено продукции и оказано услуг на сумму 3,8 трлн тенге.

Глава правительства отметил, что необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть правила закупок "Байтерека" в сторону кардинального увеличения доли отечественных товаров.

Кроме того, предприятия, получающие господдержку, должны постоянно наращивать внутристрановую ценность.

"Мы через холдинг “Байтерек” и другие наши институты развития направляем большие средства на поддержку перспективных предприятий и отраслей экономики. При этом везде красной нитью должно проходить увеличение внутристрановой ценности. Если мы оказываем предпринимателю поддержку, он должен взять на себя встречные обязательства – наладить в Казахстане производство тех товаров, которые он сейчас импортирует, повышать производительность труда и уровень заработных плат работников, привлекать в качестве субподрядчиков и поставщиков казахстанские предприятия", — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр сообщил, что правительство готовит комплекс мер по повышению внутристрановой ценности и развитию отечественного производства.