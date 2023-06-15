Беглого замакима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии

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Грузия выдала Казахстану разыскиваемого на родине бывшего заместителя акима города Тараз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что министерством юстиции Грузии удовлетворён запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче бывшего заместителя акима города Тараз, подозреваемого в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств на сумму более 50 миллионов тенге.

"После совершения преступлений он скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. Принятыми мерами разыскиваемый установлен и задержан в Грузии. Благодаря тесному взаимодействию с грузинскими коллегами сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы при содействии министерства иностранных дел Республики Казахстан, подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В настоящее время он водворён в следственный изолятор города Астаны. Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.