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Беглого замакима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Грузия выдала Казахстану разыскиваемого на родине бывшего заместителя акима города Тараз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что министерством юстиции Грузии удовлетворён запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче бывшего заместителя акима города Тараз, подозреваемого в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств на сумму более 50 миллионов тенге.
"После совершения преступлений он скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. Принятыми мерами разыскиваемый установлен и задержан в Грузии. Благодаря тесному взаимодействию с грузинскими коллегами сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы при содействии министерства иностранных дел Республики Казахстан, подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
В настоящее время он водворён в следственный изолятор города Астаны. Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
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