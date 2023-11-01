"Беги или умри": игру прокомментировали в МВД
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В Министерстве внутренних дел РК поделились страшной статистикой и дали комментарий о популярной среди казахстанских детей и подростков игре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Казахстанцы активно деляться в пабликах и социальных сетях видео, где дети перебегают через дорогу прямо перед автомобилями. По правилам игры, побеждает тот, кто остаётся жив.
Несмотря на многочисленные видео, сделанных в разных регионах страны, в МВД не могут назвать ни одного случая, когда дети откровенно бы признались, что играли в "Беги или умри".
"На сегодняшний день в нашей стране таких фактов не зарегистрировано", - сообщили в министерстве.
Однако, по данным ведомства, за девять месяцев в Казахстане допущено более 2,5 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних, где погибло более 200 детей и около трёх тысяч получили различные травмы.
Отмечается, что в этой статистике учитывались дети, которые были и пассажирами, и пешеходами.
"Министерство внутренних дел призывает обезопасить наших маленьких участников дорожного движения от таких беспечных поступков и призвать всех к соблюдению правил дорожного движения", - сказали в МВД.
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