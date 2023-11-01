"Беги или умри": игру прокомментировали в МВД

В Министерстве внутренних дел РК поделились страшной статистикой и дали комментарий о популярной среди казахстанских детей и подростков игре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Казахстанцы активно деляться в пабликах и социальных сетях видео, где дети перебегают через дорогу прямо перед автомобилями. По правилам игры, побеждает тот, кто остаётся жив.

Несмотря на многочисленные видео, сделанных в разных регионах страны, в МВД не могут назвать ни одного случая, когда дети откровенно бы признались, что играли в "Беги или умри".

"На сегодняшний день в нашей стране таких фактов не зарегистрировано", - сообщили в министерстве.

Однако, по данным ведомства, за девять месяцев в Казахстане допущено более 2,5 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних, где погибло более 200 детей и около трёх тысяч получили различные травмы.

Отмечается, что в этой статистике учитывались дети, которые были и пассажирами, и пешеходами.