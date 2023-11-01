  • 3 Ноября, 05:36
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

"Беги или умри": игру прокомментировали в МВД

1 Ноября, 14:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz 1 Ноября, 14:21
1 Ноября, 14:21
565
Фото: gov.kz

В Министерстве внутренних дел РК поделились страшной статистикой и дали комментарий о популярной среди казахстанских детей и подростков игре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Казахстанцы активно деляться в пабликах и социальных сетях видео, где дети перебегают через дорогу прямо перед автомобилями. По правилам игры, побеждает тот, кто остаётся жив.

Несмотря на многочисленные видео, сделанных в разных регионах страны, в МВД не могут назвать ни одного случая, когда дети откровенно бы признались, что играли в "Беги или умри".

"На сегодняшний день в нашей стране таких фактов не зарегистрировано", - сообщили в министерстве.

Однако, по данным ведомства, за девять месяцев в Казахстане допущено более 2,5 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних, где погибло более 200 детей и около трёх тысяч получили различные травмы.

Отмечается, что в этой статистике учитывались дети, которые были и пассажирами, и пешеходами.

"Министерство внутренних дел призывает обезопасить наших маленьких участников дорожного движения от таких беспечных поступков и призвать всех к соблюдению правил дорожного движения", - сказали в МВД.

Самое читаемое

Наверх