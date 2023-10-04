Базовые станции сотовой связи не несут вред здоровью граждан - Минздрав

Руководитель управления научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга МЗ РК Мейрам Амрин рассказал, опасны ли электромагнитные излучения от базовых станций для здоровья человека, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил представитель Минздрава, прежде чем оценивать влияние электромагнитных излучений на организм, необходимо понять физическую характеристику явления.

"Есть ионизирующие излучения, такие как гамма-, рентген-лучи, которые могут разрушать химические связи в организме и вызывать рак. Радиочастотные устройства или те же вышки имеют форму неионизирующего излучения. Проблема с этим типом излучения заключается в том, что оно поражает энергию в виде тепла. Делать заключение, что излучение радиочастотных диапазонов, базовые станции, мобильные устройства вызывают онкозаболевания, нельзя", - подчеркнул Мейрам Амрин.

В МЦРИАП отметили, что установка базовой станции разрешается только после получения санитарно-эпидемиологического заключения на проектные материалы. В данном заключении указаны основные требования к размещению базовых станций. В Казахстане уровень электромагнитного поля как в помещении, так и на территории не должен превышать 5 МкВТ/см².