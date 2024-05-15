Сильные дожди прогнозируют в Казахстане

15 мая Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на востоке, в центре – сильные дожди, град.Лишь на севере, северо-западе, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Об этом передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, северо-западе, в центре страны - туман.

"На западе, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на юге области Абай, Актюбинской, Костанайской областей, на северо-западе Атырауской области, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, востоке Кызылординской области, на западе, северо-западе, юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В Казалинском районе Кызылординской области, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется, в Уржарском районе области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.