Паводки: более 61 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома

По республике вернулись в свои дома 61 151 человек, передаёт BaigeNews. В эвакопунктах остаются 5 365 человек.



Отведена и откачана вода из 11 264 жилых домов и 3 539 дворовых территорий. Откачано более 20,5 млн м3 талой воды, проведена укладка 7,8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.