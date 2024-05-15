Паводки: более 61 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома
Сегодня, 10:30
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Сегодня, 10:30Сегодня, 10:30
205Фото: МЧС РК
По республике вернулись в свои дома 61 151 человек, передаёт BaigeNews. В эвакопунктах остаются 5 365 человек.
Отведена и откачана вода из 11 264 жилых домов и 3 539 дворовых территорий. Откачано более 20,5 млн м3 талой воды, проведена укладка 7,8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.
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