  • 15 Мая, 11:47
  • BAIGENEWS

Паводки: более 61 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома

Сегодня, 10:30
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30
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Фото: МЧС РК

По республике вернулись в свои дома 61 151 человек, передаёт BaigeNews. В эвакопунктах остаются 5 365 человек.

Отведена и откачана вода из 11 264 жилых домов и 3 539 дворовых территорий. Откачано более 20,5 млн м3 талой воды, проведена укладка 7,8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

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