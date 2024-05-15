Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 15 мая
Сегодня, 08:40
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Сегодня, 08:40Сегодня, 08:40
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Благоприятные метеорологические условия 15 мая ожидаются в большинстве городов Казахстана, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Как сообщают синоптики, неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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