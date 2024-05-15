Сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал отбора к ЧМ по теннису
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В Шымкенте продолжается групповой этап квалификации Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup, передаёт BaigeNews. 14 мая казахстанские теннисистки нанесли поражение команде Индонезии.
В стартовой игре Ева Корышева не отдала ни одного гейма своей сопернице Наоми, обыграв её менее чем за час. Ариана Гогулина упрочила преимущество нашей команды, победив Синклер со счетом 6:4, 6:2. В третьем матче пара Гогулина/Альбина Какенова принесла Казахстану третье очко, разгромив соперниц 6:0, 6:2.
15 мая подопечным Ярославы Шведовой предстоит сыграть против сборной Японии. Эта игра для казахстанок и их соперниц практически уже ничего не значит, так как обе команды уже обеспечили место в четвертьфинале квалификации юниорского чемпионата мира. В противостоянии лишь определится победитель группы.
Напомним, что на чемпионат мира пробьются четыре команды, добравшиеся до полуфиналов турнира.
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