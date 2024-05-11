  • 11 Мая, 07:24
  • BAIGENEWS

Баян Алагузова надела шапан на Снуп Догга

Сегодня, 01:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/bayanmaxatkyzy Сегодня, 01:10
Сегодня, 01:10
360
Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy
Американский рэпер и актер Снуп Догг примерил казахский шапан. Колоритный подарок ему сделала продюсер Баян Алагузова, передает BaigeNews.kz.
 
Фото со Снуп Доггом в шапане Баян Алагузова опубликовала на своей странице в Instagram.
"Хотели сохранить интригу и объявить об этом с хлопушками, но Снуп Догг сделал это за нас. Снупи — ты легенда! Дорогие мои подписчики, я хочу попросить вас закидать Снупа нашими сердцами. Мир должен узнать наших девчонок — КешYOU, они правда крутые", — написала Баян Алагузова.
Она поблагодарила дизайнера одежды Аиду Кауменова, отметив, что исполнителю понравился шапан и головной убор.
 
Видео с солистками КешYOU рэпер разместил в своих соцсетях, анонсировав будущий совместный проект, а Баян Алагузова опубликовала видеокадры со съемочной площадки.
 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Куаныш Оспанбеков (@kuanysh.ospanbekov)

Самое читаемое

Наверх