Баян Алагузова надела шапан на Снуп Догга
Сегодня, 01:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:10Сегодня, 01:10
360Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy
Американский рэпер и актер Снуп Догг примерил казахский шапан. Колоритный подарок ему сделала продюсер Баян Алагузова, передает BaigeNews.kz.
Фото со Снуп Доггом в шапане Баян Алагузова опубликовала на своей странице в Instagram.
"Хотели сохранить интригу и объявить об этом с хлопушками, но Снуп Догг сделал это за нас. Снупи — ты легенда! Дорогие мои подписчики, я хочу попросить вас закидать Снупа нашими сердцами. Мир должен узнать наших девчонок — КешYOU, они правда крутые", — написала Баян Алагузова.
Она поблагодарила дизайнера одежды Аиду Кауменова, отметив, что исполнителю понравился шапан и головной убор.
Видео с солистками КешYOU рэпер разместил в своих соцсетях, анонсировав будущий совместный проект, а Баян Алагузова опубликовала видеокадры со съемочной площадки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Грузия с 1 июня ужесточает правила въезда для туристов
- Полиция Алматы перешла на усиленный вариант несения службы
- Война за двор: 8 лет длится борьба между жильцами многоэтажки и владельцем ТЦ в Астане
- Заявившая о насилии жена дипломата размещена в кризисном центре Астаны
- Суд по делу Бишимбаева продолжится 13 мая