Более 20 млн тенге выманили мошенники у жителей Акмолинской области за неделю

За текущую неделю жертвами интернет-мошенничеств стали 18 жителей Акмолинской области, которым причинен ущерб на сумму более 20 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

По данным прокуратуры, зарегистрирован факт звонка лжеоператора сотовой связи по вопросу продления срока сим-карты, после чего мошенник, прислав ссылку, получил доступ к сотовому телефону и оформил кредит.

“Имел также место обман пенсионерки, которой позвонил неизвестный и представившись сыном, попросил скинуть ему фото банковской карты с обеих сторон и продиктовать направленный на ее номер телефона код В результате разговора на пенсионерку оформлен денежный кредит”, - говорится в сообщении.

Прокуратура области призывает граждан быть бдительными, не направлять предоплату за товар, не убедившись в благонадежности продавца, не доверять звонившим, не сообщать свои личные данные незнакомым лицам.