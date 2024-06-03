Тело уехавшей на попутке девушки найдено близ Семея

Близ Семея найдено тело ранее пропавшей без вести 30-летней девушки, передаёт BaigeNews.

2 июня найдено тело ранее пропавшей без вести 30-летней Динары Досумбековой, которая 26 мая этого года около 10:00 часов поймала попутку со станции Ауыл Бородулихинского района в сторону города Семей, и с тех пор её местонахождение оставалось неизвестным, пишет агентство Kazinform со ссылкой на портал abainewskz.

"2 июня 2024 года на канал 102 в отдел полиции Бородулихинского района обратилась 59-летняя жительница станции Ауыл с просьбой оказать содействие в поиске дочери — Динары Досумбековой, 1994 г.р., которая 26 мая текущего года выехала в город Семей, и с тех пор её местонахождение остаётся неизвестным. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления её местонахождения. По данному факту начато досудебное расследование", — сообщили в ДП области Абай незадолго до трагического известия от волонтёрского поискового движения "LIDER".

В пресс-службе департамента полиции добавили, что причина смерти устанавливается.