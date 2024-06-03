Боранбаев снова возглавил Национальный паралимпийский комитет

Бизнесмен Кайрат Боранбаев переизбран на должность президента Национального паралимпийского комитета Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Instagram.

"Единогласным решением представителей паралимпийских федераций я был избран на должность президента Национального паралимпийского комитета. Хочу поблагодарить каждого, кто оказал мне поддержку в этот день. Для меня это очень важная должность. Мы находимся в процессе реализации нашей масштабной стратегии по развитию паралимпийского движения в Казахстане. Несмотря на все успехи, которых мы достигли в последние годы, у нас много планов, благодаря которым Казахстан и дальше будет укреплять репутацию страны, где умеют профессионально готовить параспортсменов, уделяют им повышенное внимание, а также оказывают поддержку людям с инвалидностью", – указывается в посте.

По его словам, в настоящее время идёт активная подготовка к Паралимпийским играм в Париже, к концу 2024 года начнётся строительство нового тренировочного центра в Астане, планируется реконструкция инклюзивного ледового катка "Тарлан", будут приобретены современные тренажёры для паралимпийцев.

"Моя цель – создать эффективную систему паралимпийского спорта и укрепить спортивное лидерство Казахстана в регионе на долгие годы. Благодарен всем, кто поддерживает меня на этом пути!" – отметил Боранбаев.

Напомним, Боранбаев являлся фигурантом уголовного дела о хищении 14,6 миллиарда тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz.

Изначально бизнесмена осудили на шесть лет лишения свободы, но в период нахождения под стражей Боранбаев характеризовался положительно, и администрация исправительного учреждения представила соответствующие документы и поддержала его ходатайство о досрочном освобождении.

Кайрат Боранбаев перечислил в образовательный фонд более 30 миллиардов тенге и передал государству фитнес-центр, торговый центр, офисные здания, нефтяное месторождение, завод и газовую компанию. В связи с тем, что он в полном объёме возместил ущерб, ему заменили тюремный срок на ограничение свободы.