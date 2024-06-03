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Десятимесячная девочка уползла из дома в Туркестанской области

Сегодня, 18:05
АВТОР
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ДП Туркестанской области Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
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Фото: ДП Туркестанской области

Десятимесячный ребёнок незаметно уполз из дома пока мать занималась домашними делами в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Ребёнка обнаружил мужчина около 9:00 утра, который сообщил в полицию о находке.

“Прибывшие сразу на место происшествия полицейские, в первую очередь, выяснили о состоянии ребенка и приступили к дальнейшим поискам родственников малышки.

Стражи порядка провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления родителей маленькой девочки. Прочесали улицы района, опросили очевидцев и прохожих”, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, когда мать занималась домашними делами, 10-месячная малышка выползла через открытую дверь и отдалилась от дома.

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