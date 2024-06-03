Десятимесячная девочка уползла из дома в Туркестанской области

Десятимесячный ребёнок незаметно уполз из дома пока мать занималась домашними делами в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Ребёнка обнаружил мужчина около 9:00 утра, который сообщил в полицию о находке.

“Прибывшие сразу на место происшествия полицейские, в первую очередь, выяснили о состоянии ребенка и приступили к дальнейшим поискам родственников малышки. Стражи порядка провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления родителей маленькой девочки. Прочесали улицы района, опросили очевидцев и прохожих”, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, когда мать занималась домашними делами, 10-месячная малышка выползла через открытую дверь и отдалилась от дома.