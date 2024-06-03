Более 300 лошадей спасли от паводка в Атырауской области

В Атырауской области спасателями оперативно-спасательного отряда за два дня спасены более 300 голов лошадей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой ДЧС Атырауской области.

“К спасателям поступил вызов о том, что в селе Бесикты Каиршактинского сельского округа города Атырау в окружении паводковых вод остались лошади. Спасатели оперативно прибыли к месту вызова и отогнали 70 голов лошадей в безопасное место. В селе Тендик города Атырау спасатели отогнали из поймы 200 голов лошадей”, - говорится в сообщении.

Также в 20 километрах от города Атырау в степи на трассе Атырау-Астрахань в окружении паводковых вод остались 40 голов лошадей, которые также были отогнаны в безопасное место.

Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано 15 спасателей 3 единицы техники, 3 плавсредства МЧС.