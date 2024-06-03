Ребёнок застрял в игровом кольце на детской площадке в Павлодаре
Сегодня, 20:40
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Сегодня, 20:40Сегодня, 20:40
132Фото: baigenews.kz
Сотрудники МЧС спасли ребенка, застрявшего в игровом металлическом кольце на детской площадке в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
“Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента перекусили кольцо и извлекли ребенка”, - говорится в сообщении.
Мальчик не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.
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