Как домофонные компании обманывают казахстанцев

В картельном сговоре в Шымкенте уличили трех крупных игроков на рынке обслуживания домофонов. Об этом рассказали в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции. Специалисты отдела расследования провели анализ работы предприятий, которые обслуживают домофоны шымкентцев. Выяснилось, что доля трех компаний составляет больше 88% от всего рынка, тогда как в целом домофоны в Шымкенте обслуживают 16 предприятий, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Копнув глубже, специалисты департамента выяснили, что компании установили и долгое время придерживались единого тарифа - 360-380 тенге в месяц, у них был единый счет в банке и даже кассир, один на троих.

"В октябре 2022 года они подняли тариф до 360 тенге и все придерживались этой ценовой политики. У всех трех компаний единая модель поведения, одинаковые договора с потребителями и реквизиты, а также единый счет. В ходе расследования также было установлено, что они обслуживают потребителей по одному и тому же адресу. Даже печати и служебные удостоверения у них находятся в одном шкафу, людей обслуживает один кассир. Также выяснилось, что они друг другу выдавали денежные займы", - рассказал Еркебулан Калкулов главный специалист отдела расследования департамента агентства по защите и развитию конкуренции по городу Шымкенту.

Таким образом, говорят специалисты ведомства, компании, доминируя на рынке, заключали договоры с потребителями на немыслимые 11 лет. Тогда как по закону, любой договор заключается сроком максимум на один год. Подобным способом они не давали другим компаниям возможность конкурировать. При этом согласно статье 169 предпринимательского кодекса, "Антиконкурентные соглашения" (ч.1. Признается картелем и запрещаются горизонтальные соглашения между субъектами рынка, если такие соглашения приводят или могут привести к: установлению или поддержанию цен (тарифов) запрещаются.

"Департамент провел расследование, составили протокол и направили его в суд. Судом были установлены дополнительные факты, что они нарушили закон по статье 159. Судом был наложен штраф и конфискация средств. Сумма штрафа на три компании составила больше 10 миллионов, сумма конфискации порядка 70 миллионов тенге. Они должны вернуть эти средства в доход государству", - рассказал Еркебулан Калкулов.

Решение суда в законную силу еще не вступило. Как рассказали в департаменте, предприниматели планируют его обжаловать. Если решение вступит в силу, помимо штрафа и конфискации средств, компании должны будут снизить тариф на обслуживание домофонов.

Сейчас договоры с обслуживающими компаниями есть, пожалуй, почти у всех горожан, в ЖК которых установлены домофоны. При этом услуги по их обслуживанию часто бывают навязанные самими домофонными комапаниями. По словам жительницы Шымкента, Салтанат Абильдаевой, долгое время она платила за несуществующий сервис по 350 тенге в месяц.

"350 тенге мы платили за обслуживание домофонов. Затем выяснилось, что у нас даже нет договора. И ладно если бы они что-то делали, мы их в глаза не видели. Домофон у нас с момента установки ни разу не ломался, все хорошо. И мы решили не платить, потому что не за что", - говорит Салтанат Абильдаева, жительница Шымкента.

По закону о жилищных отношениях, каждый потребитель или объект кондоминиума, имеет право отказаться от услуг компаний. И при необходимости заключить разовый договор на ремонт, например, если домофон сломается. Поддерживать его работу, после установки, технически не нужно. При установке же, компании не несут расходов за электричество, ключи и что либо еще кроме установки самого оборудования.

Ну а если жильцы решат обслуживать свои домофоны на ежемесячной основе, то вправе самим выбрать обслуживающую организацию, говорят эксперты департамента агентства по защите и развитию конкуренции.

"Каждый дом многоквартирный это объект кондоминиума и в законе есть собрание всех собственников квартир. Там в том числе должно быть принятие субъектов сервисной деятельности или делегирование этого совету дома, старшей подъезда, например. И выбирают субъектов сервисной деятельности, которые оказывают услуги какие-то. Эти домофоны такой же субъект. Согласно закону типовой договор утверждается уполномоченным органом, и подобный договор утвержден. Там все написано. Какую компанию выбрать должно решить собрание, это не монопольная деятельность, а конкурентная. Сами жильцы могут найти, отказаться если одна плохо делает, а другая хорошо. Насколько я знаю, кроме обслуживания домофонов они устанавливают камеры видеонаблюдения в каждом подъезде, стоит жесткий диск, куда все записывается. Если есть картельный сговор, надо жаловаться в антимонопольный орган", - рассказал юрист, Сергей Уткин.

При этом юристы напоминают, важно внимательно читать содержание договоров, особенно обращать внимание на срок его действия и обязанности, которые входят в компетенцию обслуживающей компании. Но самое важное при установке домофона прописать в договоре, что после монтажа он принадлежит не обслуживающей компании, а переходит в собственность жильцов. В Шымкенте были и такие случаи, когда в этой графе владельцами домофонов указывались сами фирмы-установщики.

Напомним, что в 2022 году агентство по защите конкуренции Шымкента уже находило нарушения в деятельности трех крупных "домофонных игроков" на рынке города. Среди нарушений также были договора с клиентами на 11 лет. Однако тогда компании прислушались к предупреждениям и привели свои договоры в порядок. Отметим, что подобная проблема с домофонными компаниями есть и в других городах Казахстана.