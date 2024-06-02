Красавица-боксёрша из Казахстана взлетела в мировом рейтинге после нокаута
Сегодня, 19:49
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Сегодня, 19:49Сегодня, 19:49
164Фото: sports.kz
Казахстанская боксерша Балауса Муздиман улучшила свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Муздиман выступила на вечере профессионального бокса в Алматы, где нокаутировала уже в первом раунде индианку Монику Сингх (5-2, 3 КО). Эта победа позволила 26-летней казахстанке подняться в рейтинге BoxRec в легчайшем весе со 115-го места на 95-е.
Напомним, Балауса Муздиман начала профессиональную карьеру еще в 2017 году, однако после дебютного боя шесть лет не выходила на ринг. Казахстанская боксерша возобновила карьеру в марте 2023 года и с тех пор провела три боя, в которых одержала три победы (две — нокаутом).
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