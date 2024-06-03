Напал с ножом на фельдшера: дебошира арестовали в Астане

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г.Астаны рассмотрено дело в отношении К. по факту нанесения побоев и в совершении умышленного повреждения чужого имущества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд.

“К. привлечен к административной ответственности по двум эпизодам. По первому эпизоду – К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, причинил физическую боль фельдшеру медицинской службы. По второму эпизоду – К. в здании управления полиции в дежурной части камеры временного задержания, сломал кафель на полу, бросив в противоположное окно, разбил стекло”, - говорится в сообщении.

В судебном заседании правонарушитель признал вину, осознал противоправность своих действии, просил прощение.