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Напал с ножом на фельдшера: дебошира арестовали в Астане

Сегодня, 19:57
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:57
Сегодня, 19:57
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Фото: baigenews.kz

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям г.Астаны рассмотрено дело в отношении К. по факту нанесения побоев и в совершении умышленного повреждения чужого имущества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд.

“К. привлечен к административной ответственности по двум эпизодам. По первому эпизоду – К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, причинил физическую боль фельдшеру медицинской службы.

По второму эпизоду – К. в здании управления полиции в дежурной части камеры временного задержания, сломал кафель на полу, бросив в противоположное окно, разбил стекло”, - говорится в сообщении.

В судебном заседании правонарушитель признал вину, осознал противоправность своих действии, просил прощение.

“Постановлением суда К. признан виновным в совершении административного  правонарушения по ч.1 ст.73-2 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток. Также, постановлением суда К. признан виновным в совершении умышленного повреждения чужого имущества по ч.1 ст.147-1 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток”, - пояснили в суде.

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