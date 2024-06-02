Ушла из жизни известная казахстанская актриса Маргарита Мухаметдиева
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Ушла из жизни актриса столичного Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького, "Мәдениет қайраткері" Маргарита Мухаметдиева. Ей было 57 лет, передаёт BaigeNews.kz.
"Прощание с актрисой и гражданская панихида состоятся 3 июня 2024 года, с 10:00 до 11:00 в здании ГАРТД им.М.Горького, ул. Желтоксан 13", — сообщили в театре.
Маргарита Анатольевна Мухаметдиева родилась 4 июля 1966 года. В 1988 году окончила Тобольское училище искусств и культуры им. А. Алябьева (режиссёр народных театров). Работала в драматическом театре города Талдыкоргана. В 1996 году окончила с отличием театральный факультет Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова. В труппу Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького принята в 1998 году.
"Мухаметдиева создавала образы своих героинь яркими, эмоциональными красками: ей были подвластны и комедия, и сказки, и гротеск, и трагедия. Маргарита Анатольевна обладала большим талантом, она отличалась своей тонкой актёрской игрой, глубоким погружением в роли, преданным служением театральному искусству. После продолжительной болезни Маргариты Мухаметдиевой не стало. Мы запомним ее такой навсегда - эту сильную духом, хрупкую, бесконечно обаятельную, прекрасную актрису", — говорится в сообщении.
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