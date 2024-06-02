Ушла из жизни известная казахстанская актриса Маргарита Мухаметдиева

Ушла из жизни актриса столичного Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького, "Мәдениет қайраткері" Маргарита Мухаметдиева. Ей было 57 лет, передаёт BaigeNews.kz.

"Прощание с актрисой и гражданская панихида состоятся 3 июня 2024 года, с 10:00 до 11:00 в здании ГАРТД им.М.Горького, ул. Желтоксан 13", — сообщили в театре.

Маргарита Анатольевна Мухаметдиева родилась 4 июля 1966 года. В 1988 году окончила Тобольское училище искусств и культуры им. А. Алябьева (режиссёр народных театров). Работала в драматическом театре города Талдыкоргана. В 1996 году окончила с отличием театральный факультет Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова. В труппу Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького принята в 1998 году.