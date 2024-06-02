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Ушла из жизни известная казахстанская актриса Маргарита Мухаметдиева

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Государственный академический русский театра драмы имени М. Горького г. Астаны Сегодня, 22:02
Сегодня, 22:02
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Фото: Государственный академический русский театра драмы имени М. Горького г. Астаны

Ушла из жизни актриса столичного Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького, "Мәдениет қайраткері" Маргарита Мухаметдиева. Ей было 57 лет, передаёт BaigeNews.kz.

"Прощание с актрисой и гражданская панихида состоятся 3 июня 2024 года, с 10:00 до 11:00 в здании ГАРТД им.М.Горького, ул. Желтоксан 13", — сообщили в театре.

Маргарита Анатольевна Мухаметдиева родилась 4 июля 1966 года. В 1988 году окончила Тобольское училище искусств и культуры им. А. Алябьева (режиссёр народных театров). Работала в драматическом театре города Талдыкоргана. В 1996 году окончила с отличием театральный факультет Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова.  В труппу Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького принята в 1998 году.

"Мухаметдиева создавала образы своих героинь яркими, эмоциональными красками: ей были подвластны и комедия, и сказки, и гротеск, и трагедия. Маргарита Анатольевна обладала большим талантом, она отличалась своей тонкой актёрской игрой, глубоким погружением в роли, преданным служением театральному искусству. После продолжительной болезни Маргариты Мухаметдиевой не стало. Мы запомним ее такой навсегда - эту сильную духом, хрупкую, бесконечно обаятельную, прекрасную актрису", — говорится в сообщении.

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