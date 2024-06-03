Олимпийские игры в Париже: в МИД обратились к казахстанским болельщикам

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге призвал казахстанских болельщиков, которые хотят поехать в Париж на Олимпийские игры, не нарушать местные законы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Хотел бы дать рекомендации нашим гражданам, кто поедет на Олимпиаду. Так как это будет огромное скопление людей, естественно, местные власти будут поднимать повышенные меры безопасности. Нужно будет неукоснительно выполнять их требования. В первую очередь подумайте о своей безопасности и в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций немедленно обратиться в посольство Казахстана в Париже. Мы им поможем", - сообщил Айбек Смадияров.

Стоит отметить, летние Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.