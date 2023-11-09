Башкирские сосны, и новый смарт-центр: Как готовился Костанай к форуму межрегионального сотрудничества

Предыдущий форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России проводился в ноябре 2022 года в Оренбурге, передает корреспондент BaigeNews.kz. Костанай, как областной центр приграничного с Россией региона, был выбран местом для проведения 19-го по счету форума. Однако сам процесс подготовки к мероприятию ознаменовался рядом скандалов. Соцсети заполонили посты о выделенных на форум миллиардах. Разберемся, куда и на что были потрачены бюджетные деньги.

"Если бы не форум…"

Больше всего общественность и журналистов волновали средства, выделенные на подготовку к форуму. В разных СМИ фигурировала сумма от 11 до 15 миллиардов тенге. Власти региона ни одну из этих цифр не опровергли, но подробную раскладку – сколько средств и на что потрачено – так никто и не сделал. Наиболее открытым в этом вопросе был аким Костаная Марат Жундубаев. Градоначальник, как принимающая высоких гостей сторона, вынужден был оправдываться за потраченные бюджетные деньги. Основной посыл – все делается в рамках благоустройства областного центра, а совсем не ради форума. В июле этого года он дал подробное интервью корреспонденту BaigeNews.kz, где сообщил, что "был бы форум или нет, мы бы все равно работы по благоустройству делали". Была лишь единственная отсылка на форум: если бы не серьезное политическое мероприятие, считает Марат Жундубаев, Костанай вряд ли бы дождался таких рекордных сумм на свое развитие.

Непременно импортные и дорогие

А суммы действительно впечатляют. В этом году в Костанае потратили более полумиллиарда тенге на озеленение. Огромные для областного центра деньги. Правда, и здесь не обошлось без скандала. Высаживать акимат решил непременно сосны из Башкирии, стоимость одного дерева превышала 50 тысяч тенге. Целесообразность таких трат чиновники объяснили эстетической привлекательностью импортных деревьев, мол, они высокие и пышные, не то что местные. Но перед тем, как озеленить, в городе решили вырубить деревья. Под топор чиновников попали лиственные породы, в основном, тополя и березы. В общей сложности более полусотни деревьев. В отделе ЖКХ тогда назвали это "вынужденной мерой".

"Эти деревья отжили свое. Они в 60-х годах были посажены, по идее полностью сгнившие уже. Это видно даже на срезах. К нам много жалоб от жителей поступает, говорят, что ветхие деревья представляют опасность. Не сегодня-завтра они упали бы", - пояснял заведующий сектором отдела ЖКХ Каиржан Бажиров.

Однако не все костанайцы оценили такую заботу об их безопасности. Еще до начала кампании по вырубке деревьев жительница города Анна Измайлова разместила в Сети обращение к акиму областного центра.

"Уважаемый Марат Кунисбаевич, в связи с вырубкой деревьев по ул. Тауелсиздик и вашей инициативой по озеленению города хотелось бы обратить внимание, что ваша хорошая идея при реализации сталкивается с халатным отношением подрядчиков, которые занимаются посадкой, выкорчевкой и уходом за молодыми деревьями. Мы видим, что при обслуживании улиц города подрядчики неоднократно портят взрослые деревья, не только те, которые нужно убрать, но и те, что нормально росли десятилетиями", - считает Анна Измайлова.

Была ли халатность со стороны подрядчиков при высадке новых и дорогих импортных деревьев в рамках масштабного озеленения, в акимате не ответили. Но спустя пару недель после посадки сосен некоторые из них начали засыхать. Отдел ЖКХ вновь оправдывался, мол, все погибшие деревья подрядчик заменит за свой счет. И вообще, по мнению чиновников, это естественный процесс приживаемости.

Дорогие дороги

Баснословные для областного центра деньги выделили в этом году и на ремонт дорог – более 8,5 миллиардов. Это максимальная сумма за всю историю Костаная. Запланировано отремонтировать 65 улиц, из них пять – полностью реконструировать. Средним ремонтом решено пройтись по проспекту Абая – одной из главных дорожных артерий города. Выделили на это полтора миллиарда тенге. Однако менее, чем через месяц после окончания ремонта на первом участке проспекта, жители Костаная начали жаловаться на качество работ. На перекрестках образовалась колея и неровности, а само полотно "потело", выделяя вяжущее вещество на покрытие. Подрядчик объяснил это ранним открытием дороги для движения. К проблеме подключился национальный центр качества дорожных активов и после их резюме подрядчика заставили переукладывать асфальт на проблемном участке. Работы он должен был завершить до 15 сентября, однако по факту начал их только 1 октября, потому как мешали затяжные дожди.

Да будет свет! А интернет?

Впервые деньги выделили и на замену опор освещения. По мнению акима Жундубаева, если бы не масштабный форум, убедить вышестоящие органы в необходимости поменять старые бетонные столбы на металлические с диммируемыми светильниками и возможностью "умного" управления, вряд ли бы удалось. 2 миллиарда тенге городу дали на эти цели в качестве инвестиций, а замене подлежит свыше 2000 опор на 43 улицах. Однако благая цель в итоге обернулась настоящим противостоянием между интернет-провайдерами Костаная и акиматом. Дело в том, что на опорах освещения бизнес размещал свои оптоволоконные кабели. Альтернативных вариантов у провайдеров, по их словам, не было: городской кабельной канализации нет.

В региональной палате предпринимателей даже организовали совещание с участием интернет-провайдеров и власти. Накал страстей был нешуточный. Бизнес заявил, что из-за замены опор и запрета на их использование тысячи человек рискуют остаться без стационарного интернета. А чиновники категорично отвечали: подвешивать кабели на городское имущество без разрешения не имеет право никто.

"В августе прошлого года отдел жилищно-коммунального хозяйства расторг с операторами связи договор на аренду опор, а в апреле этого года – окончательно запретили подвес кабелей. Мы об этом бизнес заранее предупреждали", - отметили в отделе ЖКХ.

А в октябре скандал с новым освещением получил продолжение: власти обвинили провайдеров в незаконном использовании городского имущества. Руководитель отдела госзакупок и активов акимата Костаная Алия Сегизбаева сообщила, что вместо того, чтобы искать альтернативные пути размещения кабелей, операторы без спросу подвесили оптоволокно на новые опоры. Кабели демонтировали, но найдено ли решение проблемы - неизвестно.

"Денежный" фонтан

Немало средств в рамках благоустройства Костаная потратили в этом году и на реконструкцию фонтанов. Власти отремонтировали шесть городских фонтанов, на что ушло 280 миллионов бюджетных тенге. К примеру, в августе был открыт пешеходных фонтан на месте старого, известного в народе как "Бегемотик". Прежний действительно представлял из себя унылое зрелище: тонкие струйки воды, а в центре композиции выщербленная и выцветшая скульптурная форма в виде бегемота. Новый пешеходный фонтан пришелся горожанам по душе, но не прошло и недели, как снова скандал. Правда, справедливости ради стоит сказать, что произошел он по вине самих костанайцев. Жители города использовали его в качестве места для купания, приносили туда моющие средства и в итоге забили фонтан мусором и подгузниками. Сооружение в экстренном порядке закрыли на ремонт.

Смарт-центр за 10 миллиардов

Но самой обсуждаемой темой в рамках подготовки к форуму межрегионального сотрудничества стал Смарт-центр, где изначально запланировано проведение мероприятия. Правда, официально место встречи делегаций Казахстана и России до последнего не подтверждали, чем еще больше подогрели общественный интерес.

Строительство Смарт-центра завершено незадолго до даты проведения форума и появилось здание на месте, которое долгие годы было предметом разбирательства в судах всех инстанций. Дело в том, что в августе 2018 года акимат Костаная принял решение изъять у местного предпринимателя Александра Быковского гектар земли, приобретенный в 2006 году. На этом месте бизнесмен построил кафе и собирался возводить крытый рынок, однако у властей были свои планы на участок. Тогда впервые всплыло название "Смарт-центр", правда, объяснить, что это за объект будет и почему он так жизненно необходим городу, никто не торопился. Быковский и в судах всех инстанций пытался выяснить, насколько обоснована государственная нужда, из-за которой у него собираются изъять землю и, по сути, разрушить налаженный бизнес. Туманные объяснения о назначении объекта никого, кроме бизнесмена, не смутили. Не помогли ни обращение к президенту, ни апелляции в областной и Верховный суды. Землю у предпринимателя изъяли, выплатив ему 243 миллиона тенге, а само здание кафе Быковский был вынужден разобрать.

Несколько месяцев участок стоял пустой, а потом в СМИ снова замаячило название "Смарт-центр". К 2022 году туманности относительно назначения объекта поубавилось, власти заявили, что объект предназначен для развития детей. В частности, будут открыты кружки робототехники, авиамоделирования, киберспорта, инженерии, гончарного мастерства, гидропоники и другие.

И все бы ничего, если бы не сомнения относительно весьма быстрых сроков строительства. Менее года ушло на разработку проектно-сметной документации и возведение объекта. Журналисты пытались выяснить, к чему такая спешка, а, главное, на какие деньги так лихо строится Смарт-центр? И были весьма удивлены: на строительство объекта средства выделил не только местный бюджет, но и – преимущественно – резерв правительства. Обошелся он в 10,7 миллиардов тенге. В итоге "отдуваться" за такую баснословную сумму пришлось министру национальной экономики Алибеку Куантырову. На вопрос журналистов о целесообразности трат на строительство смарт-центра в Костанае он ответил, что "любая инфраструктура, которая есть в городе, остается горожанам". А подобный визит-центр, по его мнению, нужен для развития региона. Вопрос, какая все же основная цель строительства объекта – визит-центр или центр развития школьников, повис в воздухе.

Были среди костанайцев и те, кто открыто выступил против многомиллиардных трат на подготовку к форуму.

"Сам акимат заявил, не подумав о последствиях, что "в рамках подготовки к межрегиональному форуму планируется построить Smart-центр, реконструировать северную часть Притобольского парка, сделать ремонт освещения на улицах города, установить остановочные павильоны, озеленить улицы, реконструировать фонтаны, заменить брусчатку, а также отремонтировать дороги, фасады домов и многое другое". А почему раньше для Костаная всего этого не делали? Акимат начал оправдываться, мол это было уже запланировано годами ранее, все по плану. Можно по-разному реагировать, типа, круто, и до Костаная ремонт дошел. Конечно, позитивные моменты были, но по факту это ведь замыливание глаз", - считает активистка Анель Алигазина.

Активистка считает что вместо трат на форум властям города нужно было уделить вниамение ремонту подъездов, крыш, аварийных домов, строительству детских площадок.

"Мусорные контейнеры нужно везде поставить, увеличить количество теплых остановок, сделать общественные туалеты. У нас проблем хватает, и стоило бы тратить народные деньги на народ и его первостепенные проблемы, а не на то, чтобы оставить хорошее впечатление", - считает активистка.

Фото: Рената Актаева.