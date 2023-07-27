Аким Костаная рассказал о тратах на подготовку к встрече глав Казахстана и России

Фото: Рената Актаева

Форум казахстанско-российского межрегионального сотрудничества запланирован на осень этого года, большое политическое мероприятие пройдет в Костанае. Предполагается, что в нем примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин. В это году костанайцы стали свидетелями ремонтно-строительного бума, и такую активность жители города связывают именно с проведением международного форума. Корреспондент BaigeNews.kz поинтересовался у акима Костаная Марата Жундубаева, как готовится город к мероприятию, и что сам аким думает по поводу критики в соцсетях о бюджетных тратах.

– Марат Кунисбайулы, прежде чем говорить о тратах, стоит разобраться, сколько денег есть в бюджете Костаная. Какая сумма выделена на развитие города в этом году?

– Уточнённый бюджет по городу Костанай на сегодняшний день составляет 120,3 млрд тенге. Из них доходная часть, это то, что мы зарабатываем, 70,3 млрд. Плюс был в прошлом году остаток 10 млрд тенге, итого сложилась сумма в 81,1 млрд. Если говорить про трансферты, которые выделяются из вышестоящих бюджетов, то это 39,2 млрд тенге. Основной источник наших доходов - это подоходный налог. Он составляет 41,7 млрд тенге из 70 млрд, которые мы заработали. Потом идёт социальный налог - 16,4 млрд и налоги на собственность. Основная доля поступлений в бюджет – 54 процента – идет за счет малого и среднего бизнеса. Причем, рост МСБ на лицо: если в прошлом году насчитывалось 6374 предприятия, то в этом уже 8265. Крупных предприятий у нас в городе 46, а средних 114.

– Что будет сделано на эти деньги?

– Львиная доля, конечно, идет на жилищно-коммунальное хозяйство, 35 млрд тенге. Сюда входит и благоустройство, и озеленение, и текущие расходы по уличному освещению. На освещение, к слову, у нас впервые выделяются такие большие суммы: один млрд тенге заложен на текущие расходы и два млрд было выделено дополнительно в качестве инвестиций в город. Мы меняем опоры освещения на 28 улицах, такой масштабной работы никогда не было. Это будут диммируемые мощные светильники с возможностью умного дистанционного управления. Старые опоры поставим на второстепенных улицах и в проулках.

Много критики в социальных сетях было и по поводу озеленения. На него в этом году выделено 595 млн тенге. Немалые для Костаная деньги. Мы закупили и высадили сосны и кустарники. Те, что не приживутся, подрядчик заменит в рамках гарантийных обязательств.

Что касается автомобильных дорог, то в этом году на ремонт у нас тоже выделено рекордное количество денег – 8,6 млрд тенге. 65 улиц будем ремонтировать, 60 из них средним ремонтом и пять – реконструкция. В прошлом году было выделено 2,9 млрд тенге, а в 2021 году – чуть более 6 млрд тенге. Я считаю, что такую сумму – свыше 8 млрд тенге – должны ежегодно выделять с учетом инфляции, удорожания материалов. Тогда мы сможем содержать дороги в хорошем состоянии. Если сейчас снизим объем финансирования, допустим, сделаем 2,3 млрд тенге, мы, конечно, получим потом проблемы.

В этом году республика дала более 4 млрд тенге напрямую городу. Эти деньги, в частности, пойдут на реализацию проекта по благоустройству триатлон-парка. Мы не могли изыскать на данные работы средства ни в городском, ни в областном бюджете. 2 млрд тенге из республиканского трансферта направим на ремонт тепловых сетей и полтора миллиарда на ремонт главной артерии Костаная – проспекта Абая.

– Дороги будут новые, а общественный транспорт?

– Город в 2021 году закупал новые автобусы, но они вызвали нарекания горожан из-за своей малой вместимости. В этом году перевозчики получают 3,3 млрд тенге субсидий на обслуживание социально-значимых маршрутов. Представители завода-производителя уже приезжали, приобретать транспорт будут через фонд развития промышленности. Мы планируем, что в конце сентября у нас появятся 54 комфортабельных автобуса. Горожане просят транспорт вместимостью более девяноста человек, с пандусами для инвалидов, с кондиционированием. Мы к этому идём, автобусный парк намного улучшится. Ну и плюс 50 автобусов будут отремонтированы самими перевозчиками.

– Есть версия, что сам форум приграничного сотрудничества Казахстана и России будет проводиться в здании строящегося смарт-центра. Насколько это дорогостоящий проект?

– Смарт-центр строится в Костанае, но администратором является управление строительства. Поэтому подробности сказать не могу. Знаю, что это будет современное многофункциональное здание, которое решит вопрос с проведением мероприятий для школьников. Раз уж затронули тему строительства, то скажу, что в этом году мы намерены решить вопрос долгостроев. Четыре проблемных арендных дома было, где стоят в очереди на получение жилья многодетные семьи, сироты. Из них мы все четыре дома в этом году введем в эксплуатацию. В целом, 33 новых многоэтажных дома появятся в Костанае до конца 2023 года.

– К слову о многоэтажках. Согласно плану властей, в скором времени под снос пойдут несколько районов города, занятых частными домами. Многие владельцы возмущены и не хотят продавать свои дома под возведение многоэтажек. Как вы, как градоначальник, смотрите на эту проблему?

– Планы детальной планировки на новые микрорайоны разработала областное управление строительства. Мы считаем, что ПДП городу нужно. Это одна из составляющих генплана. Он упорядочит, создаст правильную архитектуру. Если будет ПДП, человек не сможет в центре города построить, допустим, какой-то склад. Когда ПДП нет, на своей частной территории он сможет делать что угодно. Другой вопрос в том, чтобы строительство не было никому в ущерб. Микрорайоны будут возводиться за счет частных инвестиций и там два субъекта: это застройщик и продавец дома. Они должны сами договариваться.

– Все это масштабное преображение – в рамках подготовки к казахстанско-российскому форуму?

– Все средства, которые у нас заложены, они заложены нашим бюджетом. Был бы форум, не было бы форума, мы бы все равно эти работы делали. Единственное, была бы выделена такая сумма? Почти пять миллиардов тенге мы напрямую получили из республиканского бюджета. Почему? Потому что ездили в министерство национальной экономики и доказывали, что нам эти деньги необходимы. Но нам же не дали финансирование именно на форум. Нам дали на теплосети два млрд тенге, на дороги три млрд тенге, на триатлон-парк 1,6 млрд тенге. Разве это плохо? Никто из гостей форума не поедет в триатлон-парк, никто из них не будет наши дороги инспектировать. Это все останется для людей. 1,5 млрд тенге нам дали из республиканского бюджета на освещение улиц, эти работы тоже к форуму особо не привяжешь. Увеличено финансирование на озеленение, миллион цветов высажено в этом году. В прошлом году говорили, что цветов нет, в этом горожане возмущаются, зачем они. Люди критикуют, и это нормально. Определенных денег к форуму, именно на проведение мероприятия, у нас в городе не заложено. Ни одну скамью или урну именно к форуму не покупаем. У нас заложено все на благоустройство, на жизнеобеспечение Костаная. Фонтаны делаем, мы говорим, что к форуму, но осенью, когда он состоится, они работать уже не будут. Но они будут радовать глаз после реконструкции порядка 10 лет. Точно так же, как и отремонтированные фасады домов. Фасадами кого мы собрались удивлять? Зато сделаем город красивее. Автобусы – это тоже для наших людей, они будут ездить с комфортом. Пляж делаем, реку чистим, это все в рамках благоустройства и развития Костаная. Наша команда нацелена на то, чтобы улучшить инфраструктуру города. Без финансов этого не сделаешь, но здесь нужно и государственный менеджмент подключать.