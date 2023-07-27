- От военных билетов хотят отказаться в Казахстане 17:09 191
- Спортивный фестиваль "Футбол жолы" пройдет в Шымкенте 30 июля 16:59 216
- Инкассаторская машина опрокинулась на трассе под Алматы 16:56 240
- Первая делегация казахстанцев прибыла на Универсиаду в Чэнду 16:40 239
- В обход санкций: Казахстан обвинили в поставке пиратских версий "Барби" и "Оппенгеймера" в Россию 16:25 329
- Аким Костаная рассказал о тратах на подготовку к встрече глав Казахстана и России 16:05 381
- Водитель автобуса в Астане потерял сознание за рулём и умер в больнице 16:00 398
- Отменены итоги незаконных госзакупок на сумму свыше 3,9 миллиарда тенге в Астане 15:55 296
- Пенсионер выпрыгнул из окна подъезда в Уральске 15:42 400
- Угроза селя: туристов и жителей Алматы просят не ходить в горы 15:27 360
- Коттедж и автоцистерны горят в Астане 15:13 358
- Вертолёт Ми-8 упал в Республике Алтай — погибли шесть туристов 14:59 398
- "Должно быть больше сотрудничество" - посол США о проблемах в борьбе с торговлей людьми 14:55 354
- Втрое выросло число иностранных туристов, приезжающих в Казахстан 14:52 340
- Голый мужчина купался днём возле рынка в Шымкенте 14:38 444
- На 7 миллионов тенге нарвали краснокнижной черемши жители ВКО 14:14 436
- Похищенное во время кантара оружие обнаружили в Таразе 14:05 387
- В ВКО река изменила цвет из-за "технологического инцидента" на "Казцинке" 13:39 443
- В пострадавший от селя Медеуский район Алматы вода будет подаваться по графику 13:38 437
- Прием документов в колледжи продлится до 20 августа 13:25 420
- Интервьюеры: Арманжан Байтасов о страхах, свободе слова и Назарбаеве 13:25 451
- Стоимость электроэнергии в Актау вырастет с 1 августа 13:18 323
- Ректоров четырех вузов будет назначать правительство 13:00 500
- Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке 12:55 471
- В Жетысу нелегально работали 49 полигонов ТБО 12:39 376
- Пострадавшим от засухи фермерам могут продлить срок уплаты кредитов 12:30 382
- В России объявили в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина 12:12 732
- Возвращены активы на 94 миллиарда тенге: Токаев принял главу АФМ 12:10 427
- В Астане перекроют участок проспекта Туран со 2 по 20 августа 11:55 386
- Пять человек погибли в аварии на трассе Алматы - Астана 11:50 472
- Игроки ФК "Актобе" не смогли вылететь в Грузию из-за санкций 11:42 531
- Четырехэтажный бизнес-центр сносят в Алматы 11:09 532
- "Нас не слышат": казахстанские производители молока заявили о давлении 11:00 513
- 1,6 миллиарда тенге заработала ОПГ на продаже несуществующего мяса в Костанайской области 10:59 454
- КНБ РК совместно с МВД Кыргызстана пресекли международный наркотрафик 10:52 436
- Бывшая медсестра делала закладки в Шымкенте 10:40 708
- Нацбанк напомнил о штрафе за отказ принимать банкноты номиналом 200 тенге 10:29 406
- Судно с 3000 автомобилями Mercedes в Северном море тонет из-за пожара 10:14 799
- В Актобе сгорел цех по производству бытовой химии 10:05 440
- Аренда квартир подорожала в Казахстане 09:54 745
- Лесной пожар в Бескарагае ликвидирован 09:50 351
- Пункт пропуска "Кайрак" в Костанайской области заработал в штатном режиме - КНБ 09:34 949
- От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби 09:20 405
- "Я верю в демократические реформы": Дядя Аблязова признался, почему решил вернуться в Казахстан 09:05 479
- Военный переворот в Африке: В Нигере объявили о свержении президента 08:53 597
- На модернизацию теплосетей Семея направят 16 миллиардов тенге 08:43 451
- Более 8 млрд тенге выделили из резерва правительства на ремонт системы теплоснабжения Риддера 08:36 431
- Казахстанец выиграл историческую медаль чемпионата мира по фехтованию 07:57 597
- Кевина Спейси оправдали в деле о домогательствах к мужчинам 06:53 492
- Сколько ипотечников в Казахстане 05:08 502
- В Уральске выросла заболеваемость туберкулёзом среди детей 04:22 972
- "Поймали с поличным": Мужчина приставал к детям на детской площадке в Актау 03:10 589
- Сбежавший от мобилизации россиянин подал в суд на акимат ЗКО 02:40 1970
- "Всю ночь ехали сидя": На вагон с тараканами пожаловались костанайцы 00:31 867
- В Шымкенте отменяют трёхсменное обучение 26.07.2023 573
- Уголовные дела возбудили по факту пожара на АЗС в Экибастузе 26.07.2023 537
- Вырубку хвойного леса хотят запретить в Казахстане 26.07.2023 588
- Пожар почти два месяца не могут потушить на месторождении "Каратурун Восточный" 26.07.2023 611
- Хорошо дома - Геннадий Головкин показал свой дастархан 26.07.2023 2970
- Назначен генконсул Казахстана в Стамбуле 26.07.2023 595
- Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы подал апелляционную жалобу на приговор 26.07.2023 624
- Биометрические технологии могут появиться в аэропорту Астаны 26.07.2023 618
- Боранбаев написал ходатайство о заключении процессуального соглашения 26.07.2023 1272
- Двое отдыхающих погибли на Иссык-Куле при столкновении скутера с катером 26.07.2023 798
- Реклама с кражей невесты возмутила казахстанцев 26.07.2023 680
- Вывоз мусора: в каком из регионов Казахстана самый высокий тариф 26.07.2023 619
- Квартиру подарили родителям первой тройни в Абайской области 26.07.2023 763
- Павлодарский нефтехимический завод заработал на полную мощность после ремонта 26.07.2023 638
- Женщина пыталась сброситься с моста в центре Астаны 26.07.2023 648
- Истязавшему инвалидов в Астане студенту-медику не дадут диплом 26.07.2023 1290
- В Казахстане в 2022 году выявлено 444 тысячи участка с самовольным захватом земель 26.07.2023 686
- Парковка в аэропорту Астаны станет дороже с 1 августа 26.07.2023 697
- Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы 26.07.2023 735
- Постарадали магазин и водонапорная башня - пожар на АЗС потушили в Экибастузе 26.07.2023 584
- Гонку с участием полицейского авто на пешеходной улице в Петропавловске сняли на видео 26.07.2023 659
- Есть ли дефицит трамадола в больницах Казахстана рассказали в Минздраве 26.07.2023 630
- Один человек погиб при взрыве на заправке в Экибастузе 26.07.2023 775
- Крупный пожар на заправке тушат в Экибастузе 26.07.2023 740
- Проспект Райымбека в Алматы частично перекроют на месяц 26.07.2023 596
- В Шымкенте бетономешалка протаранила восемь машин, есть пострадавшие 26.07.2023 642
- LOADING...
Аким Костаная рассказал о тратах на подготовку к встрече глав Казахстана и России
Форум казахстанско-российского межрегионального сотрудничества запланирован на осень этого года, большое политическое мероприятие пройдет в Костанае. Предполагается, что в нем примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин. В это году костанайцы стали свидетелями ремонтно-строительного бума, и такую активность жители города связывают именно с проведением международного форума. Корреспондент BaigeNews.kz поинтересовался у акима Костаная Марата Жундубаева, как готовится город к мероприятию, и что сам аким думает по поводу критики в соцсетях о бюджетных тратах.
– Марат Кунисбайулы, прежде чем говорить о тратах, стоит разобраться, сколько денег есть в бюджете Костаная. Какая сумма выделена на развитие города в этом году?
– Уточнённый бюджет по городу Костанай на сегодняшний день составляет 120,3 млрд тенге. Из них доходная часть, это то, что мы зарабатываем, 70,3 млрд. Плюс был в прошлом году остаток 10 млрд тенге, итого сложилась сумма в 81,1 млрд. Если говорить про трансферты, которые выделяются из вышестоящих бюджетов, то это 39,2 млрд тенге. Основной источник наших доходов - это подоходный налог. Он составляет 41,7 млрд тенге из 70 млрд, которые мы заработали. Потом идёт социальный налог - 16,4 млрд и налоги на собственность. Основная доля поступлений в бюджет – 54 процента – идет за счет малого и среднего бизнеса. Причем, рост МСБ на лицо: если в прошлом году насчитывалось 6374 предприятия, то в этом уже 8265. Крупных предприятий у нас в городе 46, а средних 114.
– Что будет сделано на эти деньги?
– Львиная доля, конечно, идет на жилищно-коммунальное хозяйство, 35 млрд тенге. Сюда входит и благоустройство, и озеленение, и текущие расходы по уличному освещению. На освещение, к слову, у нас впервые выделяются такие большие суммы: один млрд тенге заложен на текущие расходы и два млрд было выделено дополнительно в качестве инвестиций в город. Мы меняем опоры освещения на 28 улицах, такой масштабной работы никогда не было. Это будут диммируемые мощные светильники с возможностью умного дистанционного управления. Старые опоры поставим на второстепенных улицах и в проулках.
Много критики в социальных сетях было и по поводу озеленения. На него в этом году выделено 595 млн тенге. Немалые для Костаная деньги. Мы закупили и высадили сосны и кустарники. Те, что не приживутся, подрядчик заменит в рамках гарантийных обязательств.
Что касается автомобильных дорог, то в этом году на ремонт у нас тоже выделено рекордное количество денег – 8,6 млрд тенге. 65 улиц будем ремонтировать, 60 из них средним ремонтом и пять – реконструкция. В прошлом году было выделено 2,9 млрд тенге, а в 2021 году – чуть более 6 млрд тенге. Я считаю, что такую сумму – свыше 8 млрд тенге – должны ежегодно выделять с учетом инфляции, удорожания материалов. Тогда мы сможем содержать дороги в хорошем состоянии. Если сейчас снизим объем финансирования, допустим, сделаем 2,3 млрд тенге, мы, конечно, получим потом проблемы.
В этом году республика дала более 4 млрд тенге напрямую городу. Эти деньги, в частности, пойдут на реализацию проекта по благоустройству триатлон-парка. Мы не могли изыскать на данные работы средства ни в городском, ни в областном бюджете. 2 млрд тенге из республиканского трансферта направим на ремонт тепловых сетей и полтора миллиарда на ремонт главной артерии Костаная – проспекта Абая.
– Дороги будут новые, а общественный транспорт?
– Город в 2021 году закупал новые автобусы, но они вызвали нарекания горожан из-за своей малой вместимости. В этом году перевозчики получают 3,3 млрд тенге субсидий на обслуживание социально-значимых маршрутов. Представители завода-производителя уже приезжали, приобретать транспорт будут через фонд развития промышленности. Мы планируем, что в конце сентября у нас появятся 54 комфортабельных автобуса. Горожане просят транспорт вместимостью более девяноста человек, с пандусами для инвалидов, с кондиционированием. Мы к этому идём, автобусный парк намного улучшится. Ну и плюс 50 автобусов будут отремонтированы самими перевозчиками.
– Есть версия, что сам форум приграничного сотрудничества Казахстана и России будет проводиться в здании строящегося смарт-центра. Насколько это дорогостоящий проект?
– Смарт-центр строится в Костанае, но администратором является управление строительства. Поэтому подробности сказать не могу. Знаю, что это будет современное многофункциональное здание, которое решит вопрос с проведением мероприятий для школьников. Раз уж затронули тему строительства, то скажу, что в этом году мы намерены решить вопрос долгостроев. Четыре проблемных арендных дома было, где стоят в очереди на получение жилья многодетные семьи, сироты. Из них мы все четыре дома в этом году введем в эксплуатацию. В целом, 33 новых многоэтажных дома появятся в Костанае до конца 2023 года.
– К слову о многоэтажках. Согласно плану властей, в скором времени под снос пойдут несколько районов города, занятых частными домами. Многие владельцы возмущены и не хотят продавать свои дома под возведение многоэтажек. Как вы, как градоначальник, смотрите на эту проблему?
– Планы детальной планировки на новые микрорайоны разработала областное управление строительства. Мы считаем, что ПДП городу нужно. Это одна из составляющих генплана. Он упорядочит, создаст правильную архитектуру. Если будет ПДП, человек не сможет в центре города построить, допустим, какой-то склад. Когда ПДП нет, на своей частной территории он сможет делать что угодно. Другой вопрос в том, чтобы строительство не было никому в ущерб. Микрорайоны будут возводиться за счет частных инвестиций и там два субъекта: это застройщик и продавец дома. Они должны сами договариваться.
– Все это масштабное преображение – в рамках подготовки к казахстанско-российскому форуму?
– Все средства, которые у нас заложены, они заложены нашим бюджетом. Был бы форум, не было бы форума, мы бы все равно эти работы делали. Единственное, была бы выделена такая сумма? Почти пять миллиардов тенге мы напрямую получили из республиканского бюджета. Почему? Потому что ездили в министерство национальной экономики и доказывали, что нам эти деньги необходимы. Но нам же не дали финансирование именно на форум. Нам дали на теплосети два млрд тенге, на дороги три млрд тенге, на триатлон-парк 1,6 млрд тенге. Разве это плохо? Никто из гостей форума не поедет в триатлон-парк, никто из них не будет наши дороги инспектировать. Это все останется для людей. 1,5 млрд тенге нам дали из республиканского бюджета на освещение улиц, эти работы тоже к форуму особо не привяжешь. Увеличено финансирование на озеленение, миллион цветов высажено в этом году. В прошлом году говорили, что цветов нет, в этом горожане возмущаются, зачем они. Люди критикуют, и это нормально. Определенных денег к форуму, именно на проведение мероприятия, у нас в городе не заложено. Ни одну скамью или урну именно к форуму не покупаем. У нас заложено все на благоустройство, на жизнеобеспечение Костаная. Фонтаны делаем, мы говорим, что к форуму, но осенью, когда он состоится, они работать уже не будут. Но они будут радовать глаз после реконструкции порядка 10 лет. Точно так же, как и отремонтированные фасады домов. Фасадами кого мы собрались удивлять? Зато сделаем город красивее. Автобусы – это тоже для наших людей, они будут ездить с комфортом. Пляж делаем, реку чистим, это все в рамках благоустройства и развития Костаная. Наша команда нацелена на то, чтобы улучшить инфраструктуру города. Без финансов этого не сделаешь, но здесь нужно и государственный менеджмент подключать.
-
Trend news
- Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке 12:55 466
- От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби 09:20 405
- Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы 26.07.2023 734
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 26.07.2023 1506
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 12670
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 757
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 1828
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 1948
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 989
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1321
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 1558
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 4746
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1192
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1602
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 2670
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1360
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1292
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1186
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1465
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2261
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1203
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1479
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1632
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1551
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1329
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14497
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1218
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2906
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1793
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2167
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2605
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2230
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 20202
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2190
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1943
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2828
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2233
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6951
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2526
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 8094
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 2085
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2850
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2267
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2436
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29456
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4666
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2262
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7690
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3623
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2797
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3164
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3516
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2552
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2696
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3541
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6660
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2981
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2593
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5787
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5732
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3996
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4187
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2743
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4484
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3977
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 3000
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2852
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2906
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14428
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3533
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2941
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3868
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4904
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3739
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 4082
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3410
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 4011
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4586
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 4075
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3886
-
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 1014
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1262
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1379
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1224
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1416
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1746
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1880
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1842
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2091
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2283
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 2015
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2324
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2516
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2574
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2620
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2611
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2809
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2827
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2931
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2537
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2987
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3169
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2517
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2821
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 3034
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2771
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2692
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2945
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2532
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3270
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2806
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2868
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3851
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3125
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2998
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 3061
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2862
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2786
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2625
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2935
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3447
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 3076
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 3027
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5206
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3174
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 4046
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4922
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3425
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3808
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40844
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3173
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4485
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3773
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3574
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4491
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3911
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3949
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4368
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4466
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4803
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5436
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6473
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 5074
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4669
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4649
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4427
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5595
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6555
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5822
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4929
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4367
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5375
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4266
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4684
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4712
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 5192
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 5224
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4539
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5464
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5417