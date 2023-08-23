"Барыс" выиграл предсезонный турнир в Омске
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На Кубке Блинова в Омске также играют "Салават Юлаев", "Авангард", "Нефтехимик" и "Локомотив". За тур до финиша "Барыс" стал недосягаемым для всех конкурентов, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой "Спорт Шрединга"
"Барыс" получил технические два очка за матч с "Салаватом Юлаевым" - уфимский клуб не смог сыграть из-за похорон нападающего Родиона Амирова, который скончался в 21 год от рака головного мозга. Во втором туре "Барыс" обыграл "Локомотив" - 2:1, а в третьем сегодня победил хозяев.
АВАНГАРД:БАРЫС
1:0 - Буше (Ткачев) - 00:17
1:1 - Савицкий (ЛаБейт, Бракко) - 06:49
1:2 - Данияр См. (Муратов, Старченко) - 19:34
2:2 - Шулак (Ткачев) - 24:05
2:3 - Барбер (Грант, Оберг) - 45:37 ГБ
2:4 - Барбер - 58:11
3:4 - Николишин (Ткачев, Буше) - 59:01 ГБ
Вратари: Мишуров - Паскуале.
Это был второй предсезонный турнир для "Барыса". До Омска съездили в Казань, где потерпели четыре поражения на Кубке ТАНЕКО - "Локомотиву" (1:2, 0:4), "Трактору" (1:2), "Ак Барсу" (2:5).
Теперь астанчане будут готовиться к новому сезону КХЛ, первая игра - 2 сентября дома против "Салавата Юлаева".
Самое читаемое
- "Не ной, пожалуйста": Российская теннисистка заступилась за экс-первую ракетку мира после критики Рыбакиной
- Разврат в кустах и дворы вместо туалетов: алматинцы просят остановить ночной беспредел
- Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети
- Смерть 11 человек на реке Сырдарья: спасатели ищут двух детей
- Самый высокий боксёр в мире помогает родному селу в Абайской области воспитывать молодёжь