"Барыс" выиграл предсезонный турнир в Омске

На Кубке Блинова в Омске также играют "Салават Юлаев", "Авангард", "Нефтехимик" и "Локомотив". За тур до финиша "Барыс" стал недосягаемым для всех конкурентов, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой "Спорт Шрединга"

"Барыс" получил технические два очка за матч с "Салаватом Юлаевым" - уфимский клуб не смог сыграть из-за похорон нападающего Родиона Амирова, который скончался в 21 год от рака головного мозга. Во втором туре "Барыс" обыграл "Локомотив" - 2:1, а в третьем сегодня победил хозяев.

АВАНГАРД:БАРЫС

1:0 - Буше (Ткачев) - 00:17

1:1 - Савицкий (ЛаБейт, Бракко) - 06:49

1:2 - Данияр См. (Муратов, Старченко) - 19:34

2:2 - Шулак (Ткачев) - 24:05

2:3 - Барбер (Грант, Оберг) - 45:37 ГБ

2:4 - Барбер - 58:11

3:4 - Николишин (Ткачев, Буше) - 59:01 ГБ

Вратари: Мишуров - Паскуале.

Это был второй предсезонный турнир для "Барыса". До Омска съездили в Казань, где потерпели четыре поражения на Кубке ТАНЕКО - "Локомотиву" (1:2, 0:4), "Трактору" (1:2), "Ак Барсу" (2:5).

Теперь астанчане будут готовиться к новому сезону КХЛ, первая игра - 2 сентября дома против "Салавата Юлаева".