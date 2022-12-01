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Лента новостей

sports.kz Сегодня, 08:42
257
Сегодня, 08:42
257
Фото: sports.kz

"Барыс" вернулся в зону плей-офф

Астанинский "Барыс" провёл матч Континентальной хоккейной лиги против челябинского "Трактора" и одержал уверенную победу со счётом 4:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Авторами заброшенных шайб в составе казахстанского клуба стали Михаил Рахманов, Адиль Бекетаев, Алекс Грант и Никита Михайлис. Благодаря этой победе команда из Астаны поднялась на восьмое место в Восточной конференции, имея в активе 33 очка, и вошла в зону плей-офф.

Отметим, что перед этим матчем челябинский клуб располагался на восьмой позиции конференции, но после этого поражения откатился на девятую строчку с 33 баллами.

 

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#КХЛ #Барыс #хоккей #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:42
257
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