"Барыс" вернулся в зону плей-офф

Фото: sports.kz

Астанинский "Барыс" провёл матч Континентальной хоккейной лиги против челябинского "Трактора" и одержал уверенную победу со счётом 4:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Авторами заброшенных шайб в составе казахстанского клуба стали Михаил Рахманов, Адиль Бекетаев, Алекс Грант и Никита Михайлис. Благодаря этой победе команда из Астаны поднялась на восьмое место в Восточной конференции, имея в активе 33 очка, и вошла в зону плей-офф.

Отметим, что перед этим матчем челябинский клуб располагался на восьмой позиции конференции, но после этого поражения откатился на девятую строчку с 33 баллами.