"Барыс" уступил 11-й подряд матч КХЛ
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Астанинский "Барыс" проиграл 11-й матч подряд в Континентальной хоккейной лиги. Теперь "Адмиралу" из Владивостока, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место Восточной конференции лиги, а российский был на строчку выше.
Олег Болякин выставил следующий состав: Шутов (Паскуале) — Хенкель-Ножье, Савицкий-Шестаков-Старченко; Бекетаев-Шалапов, Оберг-Апальков-Кайыржан; Гайтамиров-Данияр, Асетов-ЛаБейт-Камара; Оспанов-Нургалиев, Мусоров-Борисевич-Шайхмедденов.
Первый период минимально остался за хозяевами, во втором гости вышли вперед благодаря шайбам Дмитрия Апалькова и Джозефа ЛаБейта, однако к третьему периоду счет был равным. В заключительной двадцатиминутке российский клуб сумел забить и победить — 4:2, казахстанский уступил 11-й раз подряд.
Днем 14 февраля команды проведут повторную встречу во Владивостоке.
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