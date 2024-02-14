"Барыс" уступил 11-й подряд матч КХЛ

Астанинский "Барыс" проиграл 11-й матч подряд в Континентальной хоккейной лиги. Теперь "Адмиралу" из Владивостока, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место Восточной конференции лиги, а российский был на строчку выше.

Олег Болякин выставил следующий состав: Шутов (Паскуале) — Хенкель-Ножье, Савицкий-Шестаков-Старченко; Бекетаев-Шалапов, Оберг-Апальков-Кайыржан; Гайтамиров-Данияр, Асетов-ЛаБейт-Камара; Оспанов-Нургалиев, Мусоров-Борисевич-Шайхмедденов.

Первый период минимально остался за хозяевами, во втором гости вышли вперед благодаря шайбам Дмитрия Апалькова и Джозефа ЛаБейта, однако к третьему периоду счет был равным. В заключительной двадцатиминутке российский клуб сумел забить и победить — 4:2, казахстанский уступил 11-й раз подряд.

Днем 14 февраля команды проведут повторную встречу во Владивостоке.