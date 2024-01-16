"Барыс" сотворил сенсацию в КХЛ
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Астанинский "Барыс" после четырёх поражений подряд обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнюю позицию Восточной конференции, а российский был на третьей.
Олег Болякин выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Скленичка-Грант, Камара-Шестаков-Оберг; Хенкель-Ножье, Савицкий-Рымарев-Апальков; Бекетаев-Нургалиев, Омирбеков-Шайхмедденов-Червени; Шалапов-Данияр, Оспанов-Гурков-Логвин.
Первый период остался за хозяевами льда благодаря шайбе Дмитрия Гуркова. На старте второй части игры Кирилл Савицкий увеличил разрыв, но соперник его сократил - 2:1. Всё решала заключительная двадцатиминутка, где гости выровняли положение - 2:2.
Игра перешла в овертайм и серию буллитов, где сильнее оказались астанчане.
19 января "Барыс" дома встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".
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