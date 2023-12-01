"Барыс" разгромил "Металлург"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" сенсационно выиграл в матче с магнитогорским "Металлургом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место чемпионата, а российский его возглавлял.

Первая часть игры осталась за хозяевами благодаря шайбе Аркадия Шестакова, во второй Даниил Апальков увеличил разрыв, но соперник его сократил, а вернул Эмиль Нургалиев.

Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанцам довести все до сенсации, отличились Алихан Омирбеков и Адиль Бекетаев, итог подвел Никита Михайлис.

5:2 — астанчане прервали 11-матчевую победную серию магнитогорцев.

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде с череповецкой "Северсталью" 3 декабря.