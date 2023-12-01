"Барыс" разгромил "Металлург"
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Астанинский хоккейный клуб "Барыс" сенсационно выиграл в матче с магнитогорским "Металлургом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место чемпионата, а российский его возглавлял.
Первая часть игры осталась за хозяевами благодаря шайбе Аркадия Шестакова, во второй Даниил Апальков увеличил разрыв, но соперник его сократил, а вернул Эмиль Нургалиев.
Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанцам довести все до сенсации, отличились Алихан Омирбеков и Адиль Бекетаев, итог подвел Никита Михайлис.
5:2 — астанчане прервали 11-матчевую победную серию магнитогорцев.
Следующий матч "Барыс" проведет на выезде с череповецкой "Северсталью" 3 декабря.
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