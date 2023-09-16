"Барыс" разгромил "Адмирала" и выиграл первый матч после пяти подряд поражений

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл с владивостокским "Адмиралом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выпустил следующий состав: Шутов (Паскуале) — Скленичка-Шалапов, Барбер-ЛаБейт-Оберг; Гайтамиров-Ножье, Старченко-Борисевич-Шестаков; Нургалиев-Данияр, Рахманов-Шайхмедденов-Бракко; Полохов-Логвин, Асетов-Амирбеков-Кайыржан.

В первом периоде казахстанский клуб вышел вперед благодаря шайбе Джозефа ЛаБейт, но соперник сравнял счет до перерыва. На старте второго Алихан Асетов замесил Тайлера Граоваца за грубое нарушение на Динмухамеде Кайыржане (видео можно посмотреть ниже), а затем команды снова обменялись взятиями ворот, у хозяев отметился Джереми Бракко. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам выйти вперед, однако почти сразу отличился Роман Старченко, позже он оформил дубль и принес своему клубу первую победу в новом сезоне после пять поражений подряд — 4:3.