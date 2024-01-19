"Барыс" проиграл московскому ЦСКА домашний матч

Астанинский "Барыс" проиграл матч в КХЛ московскому ЦСКА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб располагался на предпоследнем месте Восточной конференции, а российский -на седьмой строчке таблицы Западной конференции.

Первый период с минимальным счетом выиграли москвичи. Во второй части игры Аркадий Шестаков выровнял положение, однако соперник быстро снова вышел вперед, Даниил Апальков сделал счет - 2:2. Обе шайбы казахстанцы забросили в большинстве, когда у соперника удаляли Даррена Дица.

На старте заключительной двадцатиминутки ЦСКА оторвался и больше шансов сопернику не давал, победив - 5:2.

22 января "Барыс" дома примет екатеринбургский "Автомобилист".