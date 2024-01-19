"Барыс" проиграл московскому ЦСКА домашний матч
Сегодня, 22:31
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Сегодня, 22:31Сегодня, 22:31
82Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" проиграл матч в КХЛ московскому ЦСКА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб располагался на предпоследнем месте Восточной конференции, а российский -на седьмой строчке таблицы Западной конференции.
Первый период с минимальным счетом выиграли москвичи. Во второй части игры Аркадий Шестаков выровнял положение, однако соперник быстро снова вышел вперед, Даниил Апальков сделал счет - 2:2. Обе шайбы казахстанцы забросили в большинстве, когда у соперника удаляли Даррена Дица.
На старте заключительной двадцатиминутки ЦСКА оторвался и больше шансов сопернику не давал, победив - 5:2.
22 января "Барыс" дома примет екатеринбургский "Автомобилист".