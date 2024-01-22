"Барыс" проиграл домашний матч КХЛ
Сегодня, 22:09
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Сегодня, 22:09Сегодня, 22:09
86Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб был на предпоследней позиции Восточной конференции, а российский занимал четвертую.
Первый период с минимальным счётом остался за гостями. Вторая часть ничего не изменила. В заключительной двадцатиминутке Понтус Оберг выровнял положение, но россияне отличились ещё дважды, на что хозяевам удалось ответить только единожды, сделал это Кристиан Хенкель - 2:3.
24 января "Барыс" на выезде встретится с санкт-петербургским СКА.
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