"Барыс" проиграл домашний матч КХЛ

Астанинский "Барыс" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на предпоследней позиции Восточной конференции, а российский занимал четвертую.

Первый период с минимальным счётом остался за гостями. Вторая часть ничего не изменила. В заключительной двадцатиминутке Понтус Оберг выровнял положение, но россияне отличились ещё дважды, на что хозяевам удалось ответить только единожды, сделал это Кристиан Хенкель - 2:3.

24 января "Барыс" на выезде встретится с санкт-петербургским СКА.