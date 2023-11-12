"Барыс" красиво прервал серию поражений в КХЛ

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл с череповецкой "Северсталью", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал предпоследнюю строчку Восточной конференции лиги, а российский был на восьмой позиции Западной.

Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Скленичка-Ножье, Барбер-Апальков-Оберг; Бекетаев-Шалапов, Савицкий-Шестаков-Муратов; Гайтамиров-Королёв, Омирбеков-Червени-Рахманов; Нургалиев-Никитин, Мусоров-Гурков-Оспанов.

Первый период остался за гостями, он вели с минимальным счетом, во втором Адиль Бекетаев и Кирилл Савицкий изменили счет в пользу хозяев, увеличил разрыв Батырлан Муратов. В заключительной двадцатиминутке Муратов оформил дубль и казахстанский клуб прервал серию из трёх поражений подряд. Итог встречи 4:1.

16 ноября "Барыс" на выезде встретится с челябинским "Трактором".