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рixabay Сегодня, 07:15
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Сегодня, 07:15
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Фото: рixabay

Банный комплекс загорелся в Павлодаре

Газоблочная баня загорелась в Павлодаре. К месту вызова были направлены 3 единицы техники, 12 пожарных, передаёт BaigeNews.kz.
 
В 21:16 на пульт 101 поступило сообщение о загорание банного комплекса, расположенного по улице М. Жусупа.
"К месту вызова были направлены 3 единицы техники, 12 сотрудников ДЧС Павлодарской области. По прибытию к месту вызова установлено, что в одноэтажной газоблочной бане в 2-х парильных помещениях произошёл прогар в месте пересечения печных труб и потолка, с горением потолка на площади 4 квадратных метра", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.
Пожар ликвидировали, в результате горения бани никто не пострадал.
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Сегодня, 07:15
266
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