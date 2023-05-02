Банный комплекс загорелся в Павлодаре

В 21:16 на пульт 101 поступило сообщение о загорание банного комплекса, расположенного по улице М. Жусупа.

"К месту вызова были направлены 3 единицы техники, 12 сотрудников ДЧС Павлодарской области. По прибытию к месту вызова установлено, что в одноэтажной газоблочной бане в 2-х парильных помещениях произошёл прогар в месте пересечения печных труб и потолка, с горением потолка на площади 4 квадратных метра", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.