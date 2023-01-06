Банкам могут запретить выплачивать дивиденды, если они получали помощь от государства

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Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка планирует запретить банкам выплату дивидендов, если для их финустойчивости или оздоровления были использованы государственные средства, передает BaigeNews.kz.

Проект постановления опубликован на сайте открытых НПА.

АРРФР предлагает установить условия распределения прибыли, начисления дивидендов по простым и привилегированным акциям, финансовым инструментам, а также проведения обратного выкупа собственных акций банком второго уровня, для обеспечения финансовой устойчивости и оздоровления которого используются средства государственного бюджета, Нацфонда РК, НацБанка и (или) его дочерних организаций.

Согласному постановлению, банк сможет начислять дивиденды, а также проводить обратный выкуп собственных акций при соблюдении следующих условий:

- нераспределенная прибыль банка сформировалась исключительно от деятельности банка, в которой не использовались государственные средства.

- наличие заключения одной из международных организаций, соответствующего требованиям, предусмотренным условиями.

Международными организациями для целей получения Заключения признаются: Standard & Poor’s Financial Services LLC; Fitch Ratings Inc.; Moody’s Investors Service и другие.

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 января.