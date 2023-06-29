Балхашцы заявляют, что водопровод им нужнее, чем набережная за 4 миллиарда

Фото: КТК

В Балхаше активисты выступают против реконструкции набережной стоимостью в 4 миллиарда. Жители заявляют, что лучше пустить все деньги на ремонт водовода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

" На сутки мы оставались и неделю без воды сидели. Вот хотелось бы знать, зачем нам нужен проект за 4 миллиарда – пляж, когда в данный момент мы, все жители, нуждаемся, чтобы наши коммуникации были приведены в порядок. В действительности мы как бы одеты, а внутри ничего нету. Мы уже устали. Мы жители, мы платим налоги, мы вкладываемся, но мы не можем получить качество. Для туристов, я понимаю, для предпринимателей, но мы 77 256 население, не все занимаются предпринимательством",- заявила активист Мейиргуль Кульпеисова.

С начала года постоянные аварии заставили жителей Балхаша серьезно понервничать. Так, в апреле город остался без воды почти на неделю. Сначала крупная поломка произошла на водоводе, а затем – на самой насосной станции. Тогда горожан спасали всего два водовоза. Поэтому масштабная реконструкция набережной возмутила многих. Как и замена старой брусчатки, которая выглядит очень даже прилично.

Но власти с жителями не согласны. Они уверены: отремонтированная набережная станет местом притяжения не только для местных, но и для туристов. По проекту там появятся мостики, фонтаны, малые архитектурные формы, оригинальные выходы к озеру. Про коммунальные проблемы тоже обещают не забывать и заменить коммуникации. Правда, в течение четырех лет.