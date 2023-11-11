Бактиёр Зайнутдинов отказался от гражданства Узбекистана



Автор Youtube-канала "Спорт Шредингера" рассказал о том, как лучший бомбардир в истории сборной Казахстана по футболу Бактиер Зайнутдинов отказался от гражданства Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Вместо дубля "Тараза" Бактиер Зайнутдинов мог оказаться в Узбекистане. В Тараз на соревнования часто приезжают юношеские команды "Пахтакора" и "Бунедкора". Зайнутдинов спокойно прошел просмотры, но не остался ни в одном из этих клубов. Брали только при смене гражданства. На семейном совете ключевым стало слово бабушки Мухаббат. Она выступила против. Бабушка до сих пор смотрит все матчи внука. И даже общалась с Карпиным и Гончаренко", — сообщил автор канала.

Напомним, что в этом году Зайнутдинов перешёл из московского ЦСКА в турецкий "Бешикташ", а также стал лучшим бомбардиров в истории сборной Казахстана, забив 14 мячей.