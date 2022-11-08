Бактерии, раковые клетки и фигуры из биопластика. Необычная выставка открылась в Астане

В Астане проходит первая в Центральной Азии био-арт выставка от студенческого клуба Назарбаев университета "InVivo: Многообразие человека", передаёт BaigeNews.kz.

Картины раковых клеток, бактерий, которые есть в наших организмах и в водоёмах, фотографии моделей в политиленовых пакетах - всё это создано руками студентов Назарбаев университета. На Западе уже есть профессии, занимающиеся био-артом. В Казахстане это направление только зарождается.

"Выставка организована нашей командой Igem, которая участвует в международном конкурсе по синтетической биологии. Нашими кураторами являются Султан Мусахан и Айгерим Мажитхан, которые помогли нам при развитии концепта выставки. Био-арт - современное течение в искусстве, которое соединяет в себе науку и искусство. При создании био-арта художники и учёные используют живые организмы, концепты биологии, вдохновляются ими. Главая задача нашей выставки - познакомить казахстанское общество с био-артом. Наша био-арт выставка является первой в Центральной Азии", - сказала студентка четвёртого курса Назарбаев Университета, арт-директор выставки и эксперт по инклюзивности Зере Мамаділ.

Ествественные науки, в частности, биология, посвящены эволюции. По словам Зере, каждый день во всех лабораториях происходит революция.

"Их нужно соединять с культурой и показывать обществу доступным языком. Наши художники и студенты попытались вдохновиться этими революциями и передать в своих творениях. Мы поднимаем вопрос между человеком и природой. Природа не ограничивается видимой окружающей средой. Это так и невидимая часть, которая живёт в нашем теле. Мы хотели всё этот показать", - отметила девушка.

Одна из главных "фишек" этой выставки - инклюзивность, она полностью адаптирована для людей с нарушением зрения. У экспонатов есть шрифт Брайля и QR-код, который ведёт к аудио-заметке, разъясняющей, что изображено или как представлен экспонат.

Видеорепортаж о выставке вы можете посмотреть на YouTube-канале BaigeNews.kz.