Бакланы угрожают экосистеме в Павлодарской области

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Большое скопление бакланов на рыбохозяйственных водоемах Павлодарской области угрожают местной экосистеме. Сотрудники лесничеств, расположенных в пойме Иртыша просят разрешить отстрел бакланов, передаёт BaigeNews.kz.

К сожалению, в настоящее время регулирование численности баклана является одним из проблемных вопросов, требующий решения.

Согласно научным данным количество бакланов в Павлодарской области составляет более 4 тыс. особей, рост данных птиц зафиксированы в Майском районе и районе Аққулы.

"В настоящее время местным исполнительным органом проводится работа по получению разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию. Несмотря на тот факт, что баклан питается исключительно рыбой, регулирование их количества относится к компетенции РГУ "Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" Комитета лесного хозяйства и животного мира", - сообщили в РГУ "Зайсан-Ертисская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства".

Если ситуация останется без изменения биологическому равновесию ихтиологической обстановки реки Иртыш будет нанесен значительный вред.