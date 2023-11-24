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BaigeNews LIVE: Международная конференция по противодействию бытовому насилию проходит в Астане

Сегодня, 15:34
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:34
Сегодня, 15:34
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Фото: BaigeNews.kz

В Астане проходит международная конференция по противодействию бытовому насилию. Депутат Мажилиса Ирина Смирнова в интервью BaigeNews.kz рассказала о мероприятии и его значении для Казахстана.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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