BaigeNews LIVE: Международная конференция по противодействию бытовому насилию проходит в Астане
Сегодня, 15:34
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Сегодня, 15:34Сегодня, 15:34
101Фото: BaigeNews.kz
В Астане проходит международная конференция по противодействию бытовому насилию. Депутат Мажилиса Ирина Смирнова в интервью BaigeNews.kz рассказала о мероприятии и его значении для Казахстана.
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