BaigeNews LIVE: Международная конференция по противодействию бытовому насилию проходит в Астане

В Астане проходит международная конференция по противодействию бытовому насилию. Депутат Мажилиса Ирина Смирнова в интервью BaigeNews.kz рассказала о мероприятии и его значении для Казахстана.

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