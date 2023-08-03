BaigeNews LIVE: Казахстанско-афганский деловой форум
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В Астане прошёл казахстанско-афганский деловой форум. В составе делегации гостей – руководители Центрального банка Афганистана, представители крупных частных банков, энергетической компании "Да Афганистан Брешна Шеркат" (DABS), телекоммуникационной компании "Афган телеком" (AfTel), афганской палаты сельскохозяйственных продуктов и животноводства, торгово-инвестиционной палаты, а также сельскохозяйственных, фармацевтических, промышленных, транспортно-логистических, инженерных, текстильных и других компаний Афганистана.
В интервью BaigeNews.kz председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана Ядыкар Ибрагимов рассказал о целях форума и о том, какие договорённости планируется достичь по итогам мероприятия.
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