BaigeNews LIVE: Казахстанско-афганский деловой форум

В Астане прошёл казахстанско-афганский деловой форум. В составе делегации гостей – руководители Центрального банка Афганистана, представители крупных частных банков, энергетической компании "Да Афганистан Брешна Шеркат" (DABS), телекоммуникационной компании "Афган телеком" (AfTel), афганской палаты сельскохозяйственных продуктов и животноводства, торгово-инвестиционной палаты, а также сельскохозяйственных, фармацевтических, промышленных, транспортно-логистических, инженерных, текстильных и других компаний Афганистана.

В интервью BaigeNews.kz председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана Ядыкар Ибрагимов рассказал о целях форума и о том, какие договорённости планируется достичь по итогам мероприятия.