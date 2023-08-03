BaigeNews LIVE: Как проходит подготовка сборной Казахстана по баскетболу к Кубку Азии

Женская сборная Казахстана по баскетболу проводит в Астане подготовку к Кубку Азии (дивизион Б). Турнир пройдет 13-20 августа в Бангкоке.

Как проходит сбор? Почему команда Казахстана не выходит в группу А? Как попасть в состав сборной страны?

Об этом в интервью BaigeNews.kz рассказал главный тренер женской сборной Казахстана по баскетболу Виталий Стебков.