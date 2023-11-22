BaigeNews LIVE: Как Отбасы банк будет распределять квартиры между нуждающимися

Ряд функций распределения жилья среди нуждающихся передадут в Отбасы банк. Соответствующий законопроект мажилисмены одобрили в первом чтении. В нём также предлагают увеличить срок отсутствия жилья для постановки в очередь нуждающихся в жилье до 10 лет.

Подробнее об этом в интервью BaigeNews.kz рассказал депутат Мархабат Жаймыбетов.