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BaigeNews LIVE: Как Отбасы банк будет распределять квартиры между нуждающимися

Сегодня, 14:49
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BaigeNews LIVE: Как Отбасы банк будет распределять квартиры между нуждающимися Сегодня, 14:49
Сегодня, 14:49
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Ряд функций распределения жилья среди нуждающихся передадут в Отбасы банк. Соответствующий законопроект мажилисмены одобрили в первом чтении. В нём также предлагают увеличить срок отсутствия жилья для постановки в очередь нуждающихся в жилье до 10 лет.

Подробнее об этом в интервью BaigeNews.kz рассказал депутат Мархабат Жаймыбетов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

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