BaigeNews LIVE: Как баскетбольный клуб "Астана" проводит подготовку к новому сезону
Сегодня, 20:00
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Сегодня, 20:00Сегодня, 20:00
238Фото: Коллаж BaigeNews.kz/Яна Смолярова
Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября. В интервью BaigeNews.kz главный тренер баскетбольного клуба "Астана" Олег Кисилёв рассказал о том, как проходит подготовка, а также прокомментировал нынешний состав команды.
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