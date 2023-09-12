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BaigeNews LIVE: Как баскетбольный клуб "Астана" проводит подготовку к новому сезону

Сегодня, 20:00
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Коллаж BaigeNews.kz/Яна Смолярова Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00
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Фото: Коллаж BaigeNews.kz/Яна Смолярова

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября. В интервью BaigeNews.kz главный тренер баскетбольного клуба "Астана" Олег Кисилёв рассказал о том, как проходит подготовка, а также прокомментировал нынешний состав команды. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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