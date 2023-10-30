  • 30 Октября, 21:51
  • BAIGENEWS

BaigeNews LIVE: Евгений Савин о развитии детско-юношеского футбола

Сегодня, 21:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews LIVE: Евгений Савин о развитии детско-юношеского футбола Сегодня, 21:38
Сегодня, 21:38
58

В Алматы состоялось закрытие первого сезона футбольной молодежной лиги QJ League. Известный блогер Евгений Савин - специально приглашённый гость мероприятия.

В интервью BaigeNews.kz он поделился впечатлениями о развитии футбола в Казахстане, а также прокомментировал выступление сборной в отборе на Евро 2024.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

Самое читаемое

Наверх