BaigeNews LIVE: Евгений Савин о развитии детско-юношеского футбола

В Алматы состоялось закрытие первого сезона футбольной молодежной лиги QJ League. Известный блогер Евгений Савин - специально приглашённый гость мероприятия.

В интервью BaigeNews.kz он поделился впечатлениями о развитии футбола в Казахстане, а также прокомментировал выступление сборной в отборе на Евро 2024.