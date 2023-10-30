BaigeNews LIVE: Евгений Савин о развитии детско-юношеского футбола
Сегодня, 21:38
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Сегодня, 21:38Сегодня, 21:38
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В Алматы состоялось закрытие первого сезона футбольной молодежной лиги QJ League. Известный блогер Евгений Савин - специально приглашённый гость мероприятия.
В интервью BaigeNews.kz он поделился впечатлениями о развитии футбола в Казахстане, а также прокомментировал выступление сборной в отборе на Евро 2024.
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