Багдат Мусин переназначен на должность главы Минцифры

Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе. Окончил университет имени С. Демиреля по специализации "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники" и Казахский институт правоведения и международных отношений по специализации "Правовед".

Он занимал должность министра с 2 сентября 2020 года. С марта по сентябрь 2020 года он также был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям.