Бабье лето в Казахстане: синоптики обещают потепление до +30

Национальная гидрометеорологическая служба Казахстана опубликовала прогноз на ближайшие три дня, с 19 по 21 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

По данным синоноптиков, погода на Бабье лето порадует всех, кто уже успел соскучиться по тёплым летним дням.

"На большей части Казахстана установилась сухая и солнечная погода. Хотя в ночные часы всё ещё прохладно, солнце будет постепенно прогревать воздух, и в дневные часы столбики термометров поднимутся до 23-30 градусов практически по всему Казахстану.

Лишь в западных и юго-восточных регионах ожидается неустойчивый характер погоды, здесь пройдут кратковременные дожди с грозами", - сообщили в Казгидромете.