АЗРК подозревает холдинг "Байтерек" в создании неравных условий для заёмщиков

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Агентство по защите и развитию конкуренции РК выявило признаки нарушений в действиях двух подведомственных организациях АО "НУХ "Байтерек", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК. Как пояснили в антимонопольном ведомстве, речь идёт об АО "Банк Развития Казахстана" и АО "KazakhExport".

Так, в осуществлении льготного кредитования крупных инфраструктурных проектов АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) установлены положения, создающие необоснованные конкурентные преимущества для заёмщиков ранее получивших доступ к финансовым инструментам БРК. В частности, данной категории заёмщиков сотрудники банка выдавали дополнительное финансирование без прохождения процедур банковской экспертизы.

Наряду с этим, в рамках реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы, несмотря на наличие утверждённых, паритетных схем финансирования (50 процентов — бюджетный заём, 50 процентов — иные источники) отдельные проекты БРК кредитовались полностью за счёт бюджетных средств, тогда как другие в неравных пропорциях, либо на 100 процентов — за счёт "дорогих" денег, привлечённых из иных источников. Эти действия повлияли на конечную процентную ставку заёмщиков, создав неравные условия доступа к мерам поддержки для конечных получателей, отметили в агентстве.

"Кроме того, проявления фаворитизма в деятельности Банка выразились в приоритетном, ускоренном рассмотрении заявок на получение мер поддержки. К примеру, вместо утверждённых 70 календарных дней отдельные проекты согласовывались в течении 3-4 суток с момента поступления, тогда как по другим проектам сроки рассмотрения нарушались и превышали более 300 дней", — говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольщики проверили также работу АО "KazakhExport" и установили признаки создания неравных условий при установлении встречных обязательств получателям мер государственной поддержки.

"По вышеперечисленным фактам, в адрес операторов мер господдержки внесены уведомления о наличии в действиях признаков нарушений законодательства Казахстана. Кроме того, в целях недопущения подобных фактов в будущем в адрес Холдинга "Байтерек" внесено предписание, об устранении признаков нарушений и обстоятельств им способствующих", — заключили в АЗРК.

Уведомления антимонопольного органа холдинг должен исполнить в течении 30 календарных дней с момента их получения.