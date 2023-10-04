Азиада-2023: результаты выступлений казахстанских спортсменов за день

Результаты выступлений казахстанских спортсменов 3 октября на летних Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР) представили в министерстве туризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

Так, велогонщик Алексей Луценко завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Казахстанец проехал дистанцию в 39,7 километра за 48:05.75, опередив спортсменов из Китая и Гонконга. Это четвёртая медаль Азиатских игр в карьере Алексея.

Данил Мусабаев стал серебряным призёром Азиады-2023 в батутной гимнастике. Ещё два комплекта серебряных медалей сборной Казахстана принесли гребцы на байдарках и каноэ: Тимофей и Сергей Емельяновы в гребле на каноэ на 1000 метров, а также Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева в гребле на каноэ на 200 метров.

Бронзовые медали выиграли:

- Рината Султанова – велошоссе (индивидуальная гонка);

- Надежда Дубовицкая – прыжки в высоту;

- Каролайн Чепкоеч Кипкируи – бег на 5000 метров;

- Мария Бровкова – гребля на байдарках и каноэ (WС1, 200 метров);

- Асланбек Шымбергенов – бокс (71 кг).

Боксёр Камышбек Кункабаев вышел в финал весовой категории +92 кг, уверенно одолев соперника из Индии.

По итогам десятого соревновательного дня в активе сборной Казахстана пять золотых, 10 серебряных и 32 бронзовые награды.