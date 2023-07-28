Азамат Сатыбалды сменил Акана Сатаева на посту главы "Казахфильма"

Фото: пресс-службы МКС РК

Нового руководителя коллективу киностудии представил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

"Казахфильм", считающийся колыбелью отечественного киноискусства, — это большая производственная организация. В прошлом году при киностудии было создано творческое объединение "Казаханимация". В рамках реализации поручения главы государства по модернизации работы киностудии приобретено 87 единиц технического оборудования. В ближайшее время необходимо начать 2-й этап модернизации", — сообщил Асхат Оралов.

Он также рассказал, что министерство намерено увеличить к 2030 году долю отечественных фильмов в общем кинопрокате, в том числе анимационных, до 35 процентов. При этом ставится цель довести долю фильмов на казахском языке в прокате до 30 процентов. Министр пожелал успехов новому руководителю и коллективу киностудии и выразил уверенность в успешной работе.

Азамат Сатыбалдыулы долгое время работал в Казахском государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова, три года руководил Казахским государственным академическим театром для детей и юношества имени Габита Мусрепова. Ранее он работал ректором Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.