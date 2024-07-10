Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Сегодня, 13:46
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Сегодня, 13:46Сегодня, 13:46
117Фото: СЦК
Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения-главного государственного санитарного врача Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Постановлением Правительства Республики Казахстан Есмагамбетова Айжан Серикбаевна освобождена от должности вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, постановлением Правительства РК Ардак Амангельдиев назначен вице-министром здравоохранения.
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