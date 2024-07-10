Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения-главного государственного санитарного врача Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Есмагамбетова Айжан Серикбаевна освобождена от должности вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, постановлением Правительства РК Ардак Амангельдиев назначен вице-министром здравоохранения.