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Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения

Сегодня, 13:46
АВТОР
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СЦК Сегодня, 13:46
Сегодня, 13:46
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Фото: СЦК

Айжан Есмагамбетова освобождена от должности вице-министра здравоохранения-главного государственного санитарного врача Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Есмагамбетова Айжан Серикбаевна освобождена от должности вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, постановлением Правительства РК Ардак Амангельдиев назначен вице-министром здравоохранения.

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